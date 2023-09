Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrssicherheitstag am Gymnasium Hohenlimburg - Verkehrssicherheitsberater der Polizei Hagen sensibilisieren etwa 90 Schülerinnen und Schüler für die Gefahren im Straßenverkehr

Hagen-Hohenlimburg

Gemeinsam mit der Verkehrswacht Hagen haben Verkehrssicherheitsberater der Hagener Polizei Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Hohenlimburg am Freitag (29.09.2023) für die Gefahren des Straßenverkehrs sensibilisiert. Der Verkehrssicherheitstag richtete sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11. Diese Zielgruppe zeichnet sich dadurch aus, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zum Teil bereits in Form des begleiteten Fahrens als Autofahrer am Straßenverkehr teilnehmen. Andere von ihnen sind als Roller- oder E-Scooter-Fahrer auf den Hagener Straßen unterwegs. An insgesamt drei Stationen hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, die Gefahren des Straßenverkehrs zu erleben. An einem Ablenkungssimulator haben die Jugendlichen gelernt, dass die Ablenkung durch ein Handy am Steuer schnell zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führt. Mit einer VR-Brille konnten die Schülerinnen und Schüler sich beispielsweise in die Lage eines Rollerfahrers versetzen, der in den sogenannten "toten Winkel" eines LKW geraten ist. Zuletzt durften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann noch einen Go-Kart-Parcours absolvieren und dabei mit Hilfe einer sogenannten Rauschbrille erleben, welche Auswirkungen der Konsum von Alkohol und Drogen auf das Sehvermögen haben kann. Insgesamt war der Verkehrssicherheitstag ein voller Erfolg sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Hagen. (sen)

