POL-HA: Ladendieb verwüstet Ladenlokal bei Gerangel mit Detektiv

Hagen (ots) - Bereits am 08.06.2023 betrat eine unbekannte Frau die Räumlichkeiten der Gaststätte "Honselstube" in Hagen. Nachdem sie erfragte, ob sie die Toilette nutzen könne, begab sie sich in die angrenzenden Räumlichkeiten der Küche und entwendete dort das Portemonnaie einer Angestellten. Die Kripo fragt: Wer kann Hinweise zur abgebildeten Tatverdächtigen oder ihrem Aufenthaltsort geben? Melden Sie sich in ...

