Polizei Hagen

POL-HA: Hohenlimburger Str., Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hagen (ots)

Am Samstag Morgen, 30.09.2023, gegen 06:30 Uhr, wurde ein 51-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Hohenlimburger Straße schwer verletzt. Der Mann war mit seiner Honda auf der Hohenlimburger Straße, von Hagen kommend, in FR Hohenlimburg unterwegs und kollidierte an der Einmündung Hohenlimburger Straße / Zur Hünenpforte mit einem Pkw Renault-Clio, dessen 62-jähriger Fahrer in Gegenrichtung unterwegs war und beabsichtigte von der Hohenlimburger Straße nach links in die Straße "Zur Hünenpforte" abzubiegen. Der Motorradfahrer musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Da alle Ampeln an der Kreuzung in Betrieb waren, geht die Polizei davon aus, dass einer der beiden Fahrzeugführer bei Rotlicht gefahren ist. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls, sich unter 02331/986-2066 zu melden.

M.S.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell