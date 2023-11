Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Polizeieinsatz wegen nicht angemeldeter Versammlung

Aalen (ots)

Auf dem Gelände eines Schlachtbetriebs in der Sulzbacher Straße wurde am Freitagmorgen eine nicht bei der Behörde angemeldete Versammlung durchgeführt. Die Polizei wurde von dem betroffenen Betrieb gegen 6.45 Uhr von der stattfindenden Versammlung in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich etwa 50 Versammlungsteilnehmer auf dem Betriebsgelände, wobei auch einige wenige sich auf dem Dach des Firmengebäudes aufhielten. Während im weiteren Verlauf der Versammlung sich die Teilnehmer auf Anordnung der Versammlungsbehörde außerhalb des Firmengeländes begaben, weigerten sich die 9 auf dem Dach befindliche Personen beharrlich freiwillig abzusteigen und sich zu der neu zugewiesenen Versammlungsörtlichkeit zu begeben. Wegen des nun fortdauernden Hausfriedensbruches und der konkreten Gefahr, dass das dünne Wellblech des Daches den Belastungen der Personen nicht standhält und der damit einhergehenden Selbstgefährdung, wurden die Dachbesetzer formal von der Versammlung ausgeschlossen. Mittels einer Drehleiter der Feuerwehr wurde von geschulten Polizeibeamten direkten Kontakt mit den Dachbesetzern aufgenommen. Diese begaben sich dann im Laufe des Vormittags sukzessive freiwillig vom Dach. Die letzten beiden Personen dort waren gegen 13.15 Uhr mittels Drehleiter nach unten gekommen. Von der Polizei wurden gegen die Dachbesetzer als auch gegen einzelne Versammlungsteilnehmer strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Ob den Dachbesetzern entstandene Kosten in Rechnung gestellt werden, wird geprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell