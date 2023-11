Aalen (ots) - Aalen: Unfall beim Abbiegen Am Freitagnachmittag, gegen 17:38 Uhr, kam es an der Kreuzung L1084/Auffahrt A7 Aalen/Oberkochen zu einem Unfall zwischen drei Pkw. Ein Autofahrer missachtete die Vorfahrt und schob einen anderen Pkw gegen ein drittes Fahrzeug. Zwei Personen wurden dadurch leicht verletzt. Abtsgmünd: Zeugensuche nach Unfallflucht mit verletzter Person Am Freitagabend, gegen 19:22 Uhr, wurde auf ...

mehr