POL-AA: Ostalbkreis: Pressebericht Stand 12:00 Uhr

Aalen: Kollision mit Hund durch Ausweichmanöver verhindert

Am Samstagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, befand sich eine 65-jährige Frau mit ihrem angeleinten Hund im Kurvenbereich der Badgasse Höhe Gebäude 50. Sie wollte dort die Straße überqueren. Genau im selben Moment befuhr eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin die Badgasse aus Richtung Weidenfeld kommend. Im Kurvenbereich erkannte sie die querende Hundeführerin und bremste ab. Da sie gleichzeitig auch eine Ausweichbewegung durchführte, geriet sie ins Rutschen und fiel vom Rad. Glücklicherweise trug die Pedelec-Fahrerin einen Fahrradhelm und zog sich nur leichte Verletzungen zu. Am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Hundeführerin muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzungen rechnen.

Schwäbisch Gmünd: Malteser-Fahrzeug entwendet und andere gefährdet

Am Samstagmittag, gegen 12:00 Uhr, entwendete ein 32-jähriger Mann in Stuttgart ein Malteser-Fahrzeug, mit dem Essen ausgeliefert wurde. Noch mit zahlreichen Essensportionen an Bord, tauchte das Fahrzeug im Bereich der B 29 zwischen Schwäbisch Gmünd und Mögglingen wieder auf. Hier fiel der Dieb aufgrund seiner rücksichtslosen Fahrweise mehrfach auf. Der Mann konnte später durch die Polizei auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in Mögglingen widerstandslos festgenommen werden. Sollte es Zeugen zu dem Vorfall geben oder Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden diese gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171 358-0) zu melden.

Schwäbisch Gmünd-Rehnenhof/Wetzgau: Von Hund gebissen

Am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, war eine 29-jährige Frau auf dem Fußweg entlang der Deinbacher Straße unterwegs, als sie von zwei großen, freilaufenden Hunden körperlich angegangen wurde. Einer der beiden Hunde biss der Frau in den linken Unterarm und verletzte sie hierbei leicht. Der 60-jährige Hundehalter zeigte sich von dem Vorfall gänzlich unbeeindruckt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Schwäbisch Gmünd: Mann fällt wegen Amtsanmaßung und Sachbeschädigung auf

Am Samstagabend, gegen 21:15 Uhr, gab sich ein 32-jähriger Mann auf der Wache des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd als Polizeibeamter aus und begehrte Einlass. Da er keinen triftigen Grund für sein Begehren vorbringen konnte, wurde er des Reviers verwiesen. Kurz darauf hielt der Mann im Bereich der Goethestraße Einmündung Haußmannstraße einen Autofahrer an. Auch hier gab er sich als Polizeibeamter aus und öffnete ungefragt die Fahrertüre. Der Autofahrer konnte wegfahren, hierbei wurde das Auto durch den 32-jährigen beschädigt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen lief der Mann unvermittelt auf die Fahrbahn und versuchte, an einem noch fahrenden Streifenwagen die Türe zu öffnen. Als ihm dies nicht gelang, schlug er dagegen. Nach kurzer fußläufiger Flucht wurde er durch Polizeibeamte angehalten und festgenommen. Hierbei leistet er Widerstand. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Sollte es weitere Zeugen und Geschädigte im Zusammenhang mit dem Verhalten des Mannes geben, werden dieses gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171 358-0) zu melden.

