Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Mit Anhänger kollidiert - Heckscheibe eingeworfen - Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Aalen (ots)

Waiblingen: In Wohnhaus eingebrochen

Zwischen 17 Uhr und 20:30 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe am Sonntag in ein Wohnhaus im Wildtaubenweg ein und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Der beim Einbruch verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Mit Anhänger kollidiert

Ein 44 Jahre alter Saab-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 16:15 Uhr die Maybachstraße und kollidierte hierbei mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten Lkw-Anhänger. An seinem Pkw entstand Totalschaden, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Anschließend flüchtete der zunächst unbekannte Mann zu Fuß. Er wurde schließlich gegen 22 Uhr in der Nähe des Unfallortes in einem Gebäude angetroffen und in Gewahrsam genommen. Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er schließlich in eine Spezialklinik eingeliefert. Bei den Suchmaßnahmen war sowohl ein Personenspürhund, als auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Rudersberg: Heckscheibe eingeworfen

Zwischen Samstag, 16:30 Uhr und Sonntag, 9:30 Uhr wurde die Heckscheibe eines Jeeps, der in der Straße In der Vorstadt abgestellt war, mit einem Stein eingeworfen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Backnang: Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Ein 22-jähriger BMW-Fahrer wurde am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr in der Tübinger Straße von einer Polizeistreife gestoppt, da er zuvor sehr unsicher und in Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle ergaben sich bei dem Autofahrer konkrete Anhaltspunkte auf eine akute Drogenbeeinflussung. Zudem war der 22-jährige leicht alkoholisiert. Dem Autofahrer wurde von der Polizei die Weiterfahrt untersagt und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Zur Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit wurde eine Blutuntersuchung in Auftrag gegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell