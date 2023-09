Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wochenendpressemeldung der PI Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

In Dernau fand am Wochenende wieder das traditionelle Weinfest statt. Die Veranstaltung verlief friedlich und ohne erwähnenswerte Störungen.

Über das gesamte Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler verteilt wurden in den Nächten des Wochenendes einige Streitigkeiten und Ruhestörungen gemeldet, bei denen die Polizei einschritt.

Am späten Samstagabend kam es auf der Bundesstraße 257 zu einem Verkehrsunfall. Ein junger Fahrzeugführer aus dem Rhein-Sieg-Kreis überholte hierbei trotz Gegenverkehres eine Fahrzeugschlange und kam dann, da es andernfalls zu einer Kollision mit dem Gegenverkehr gekommen wäre, nach links von der Straße ab. Wegen dieses extrem gefährlichen Fahrmanövers wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt.

Kurze Zeit später wurde einer Streifenwagenbesatzung bei Ahrweiler ein Fahrradfahrer gemeldet, der derart alkoholisiert war, dass er bereits auf der Straße gestürzt war. Dieser konnte daraufhin angetroffen und die Meldung überprüft werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd zwei Promille. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Gegen Mitternacht kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall in der VG Brohltal, bei dem eine junge Fahrerin aus dem Landkreis Mayen-Koblenz in einer Kurve von der Straße abkam und in einem Waldstück zum Stehen kam. Glücklicherweise blieb die Fahrerin hierbei unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde auch bei ihr eine nicht unerhebliche Alkoholisierung festgestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet; auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein der Fahranfängerin beschlagnahmt.

