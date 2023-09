POL-PDMY: Sichergestellte Gartengeräte

Ahrweiler (ots) - In der Zeit vom 31.08.2023, 12:00 Uhr bis 04.09.2023, 08:00 Uhr kam es im Bereich der Baustelle in der Walporzheimer Straße 173 in Ahrweiler zu einem Diebstahl von zwei Baggerschaufeln. Diese waren unmittelbar neben der dortigen mobilen Toilette abgestellt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler Telefon: 02641 - ...

mehr