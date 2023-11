POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand, Sachbeschädigungen, Diebstahl

Polizeipräsidium Aalen

Kreßberg-Tempelhof: Brand einer Bildungseinrichtung

Kurz nach 13:00 Uhr am Sonntag wurde ein Feuer in einer Schule gemeldet. Offenbar war ein Brand im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Anwohner konnten mit Feuerlöschern das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle halten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 07962 379 entgegen.

Rot am See: Zigarettenautomat beschädigt

Zwischen Samstag und Sonntag beschädigten Unbekannte den Geldschacht an einem Zigarettenautomaten in der Crailsheimer Straße. Der Automat wurde dabei stark in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet unter Telefon 07951 480-0 um Zeugenhinweise.

Obersontheim: Auto beschädigt

Zwischen Samstag, 22:00 Uhr und Sonntag, 10:20 Uhr warf ein Unbekannter die Heckscheibe eines in einem Hofraum in der Schubartstraße geparkten Audi A3 ein. Dabei entstand Sachschaden von rund 600 Euro an dem PKW.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Gaildorf-Eutendorf: Dieb durchsuchte Autos auf der Suche nach Beute

Gegen 19:40 Uhr am Samstag stellte ein Anwohner eine unbekannte Person fest, welche in der Hindenburgstraße einen in einer Garage befindlichen PKW dursuchte. Als der Unbekannte den Anwohner bemerkte flüchtete er. Bei der Anzeigenaufnahme stellte ein weiterer Anwohner fest, dass aus seinem PKW ein Geldbeutel samt Inhalt entwendet hatte.

Der Unbekannte wird als circa 185 cm groß mit sportlich, schlanker Figur beschrieben. Er soll schwarz gekleidet gewesen sein.

Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07971 95090.

