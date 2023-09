Polizei Hamburg

POL-HH: 230908-2. Zeugenaufruf nach mutmaßlich politisch motivierten Brandstiftungen an Bahnanlagen

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: 08.09.2023, 02:30 bis 04:00 Uhr Tatorte: Hamburg-Lokstedt, Kabelschacht in Höhe Deelwisch; Hamburg-Billwerder/-Neuallermöhe, Kabelschacht in Höhe Walter-Rudolphi-Weg und Hamburg-Hausbruch, Kabelschacht in Höhe Heykenaukamp

In der vergangenen Nacht sind an drei Örtlichkeiten im Hamburger Stadtgebiet Kabelschächte an Bahnstrecken in Brand gesetzt worden. Die Polizei geht von einem politischen Motiv als Hintergrund für die Straftaten aus und sucht Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des polizeilichen Staatsschutzes (LKA 73) zufolge hatte zunächst gegen 02:40 Uhr ein Lokführer in Höhe der Straße Deelwisch den Brand eines Kabelschachtes an der Güterumgehungsbahn gemeldet. Im weiteren Verlauf kam es zu zwei weiteren Meldungen von Bränden in Kabelschächten - zunächst gegen 03:00 Uhr an einer Strecke der Deutschen Bahn im Bereich Walter-Rudolphi-Weg sowie gegen 03:40 Uhr an einer Strecke der Hamburger Hafenbahn in Höhe des Heykenaukamp. Alle Brände konnten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden.

Das LKA 73 geht von vorsätzlichen Brandlegungen aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

