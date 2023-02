Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Unfall mit verletzter Kradfahrerin

Rüsselsheim (ots)

Gegen 21:00 Uhr kam es am heutigen Freitag (24.02.), auf der A 60 zwischen der Anschlussstelle Rüsselsheim-Königstädten und der Anschlussstelle Rüsselsheim-Mitte zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Krad. Nach ersten Ermittlungen fuhr die 21jährige Kradfahrerin auf den vorausfahrenden PKW eines 64jährigen Mainzers auf. Sie wurde hierbei schwer verletzt und durch zahlreiche Ersthelfer erstversorgt. Im weiteren Verlauf fuhren noch weitere Fahrzeuge über umherliegende Fahrzeugteile und wurden dadurch beschädigt. Die Kradfahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen blieben die beiden Fahrspuren der Richtungsfahrbahn Mainz für etwa eineinhalb Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 20.000 Euro. Neben der Autobahnpolizei Südhessen waren die Feuerwehr Rüsselsheim, ein RTW und ein Notarztfahrzeug an der Unfallstelle im Einsatz.

