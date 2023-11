Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Trickdieb, Unfallfluchten, Autofahrer gefährdet Passanten, Lange Einkaufsnacht mal anders

Aalen (ots)

Crailsheim: Trickdieb bestiehlt Seniorin

Unter dem Vorwand, er müsse die Rauchmelder kontrollieren, verschaffte sich am Freitag gegen 14:30 Uhr ein Unbekannter Zugang zur Wohnung einer älteren Dame. Im Inneren der Wohnung rannte der Unbekannte von Raum zu Raum auf der Suche nach Diebesgut. Als die Bewohnerin bemerkte, dass der unbekannte Mann etwas eingesteckt hatte, verwies sie ihn der Wohnung. Offenbar hatte der Mann zuvor eine Schmuckschatulle und einen geringen Bargeldbetrag entwendet. Der Unbekannte wird als 155cm großer Mann mit schlanker Statur und schwarzem gewelltem Haar beschrieben. Am Tattag war er dunkel gekleidet.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Gerabronn: Verkehrsteilnehmer beschädigt Gebäude

Am Freitag zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Elpershofen die Dachrinne sowie Dachziegel an einem Gebäude. An dem Gebäude entstand Sachschaden.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Michelfeld: Lange Einkaufsnacht mal anders

Am Montag gegen 19:15 Uhr erreichte das Führungs- und Lagezentrum Aalen ein Anruf einer Sicherheitsfirma, wonach sich eine Person in einem Ladengeschäft in der Daimlerstraße aufhalten würde. Letztlich stellte sich heraus, dass sich die Dame offenbar noch in den Umkleidekabinen befunden hatte, als das Ladenpersonal Feierabend machte und das Geschäft abschloss. Erst als das Licht ausging, bemerkte die Frau ihr Missgeschick. Sie wurde jedoch wenig später aus dem Laden gelassen. Ein Einkaufserlebnis, dass sie sicherlich so schnell nicht vergessen wird.

Schwäbisch Hall: Wer wurde gefährdet?

Ein Anrufer meldete am Montagabend gegen 19:10 Uhr, dass ein Verkehrsteilnehmer mit seinem VW Tiguan die Bahnhofsstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befahren habe und dabei mehrere Passanten gefährdet habe soll.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen, sowie mögliche Geschädigte sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Vellberg: Unfallflucht

Gegen 18:30 am Montag war ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der L 1060 von Bühlertann in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs. Auf Höhe Vellberg kollidierte der PKW mit dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Omnibusses eines 62-Jährigen. Dabei entstand Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro an dem Bus. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 0791 400-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell