Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Sachbeschädigung - PKW zerkratzt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Sachbeschädigung

In der Ulmer Straße wurde zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen an einem dortigen Gebäude eine Scheibe mutwillig eingeschlagen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 600 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Montag befuhr ein 45-jähriger LKW-Fahrer gegen 16:10 Uhr die Auffahrt zur B19 vom Burgstallkreisel kommend. Als er hierbei den Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er einen auf der rechten Fahrbahn fahrenden Daimler-Benz eines 55-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von rund 12000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Unfallfluchten

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag gegen 23 Uhr einen, in einer Sackgasse im Schwalbenweg geparkten, BMW. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

In der Hintere Schmiedgasse wurde auf einem dortigen Schotterparkplatz vermutlich beim Ausparken ein Nissan beschädigt. Durch den Unfall, der sich am Montag zwischen 8 Uhr und 12 Uhr ereignete, entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Ebenfalls vermutlich beim Ausparken beschädigte ein Unbekannter am Montag, zwischen 9 Uhr und 10:30 Uhr, einen Mercedes, welcher in der Bürgerstraße abgestellt war. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Unfallverursacher verlies auch hier unerlaubt die Unfallstelle.

Hinweise zu den Unfallfluchten erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Spraitbach: Vorfahrt missachtet

Eine 43-Jährige befuhr am Montag, gegen 17:45 Uhr, mit ihrem Volvo die Höniger Straße. Als sie nach links auf die Gschwender Straße abbiegen wollte, übersah sie einen dort befindlichen Skoda eines 57-Jährigen. Bei dem Unfall wurde der 57-Jährige leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd/Lindach: PKW zerkratzt

Zwischen Freitag und Montag wurde ein Fiat, welcher in der Straße "Hintere Gärten" geparkt war, mutwillig von einem Unbekannten zerkratzt. Der Verursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Leinzell unter 07175/9219680 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell