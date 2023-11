Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfalllfucht - 41-Jährige böse betrogen - Farbschmierereien - Bei Streit gegenseitig verletzt - 100.000 Euro Schaden auf der B29

Aalen (ots)

Westhausen: 7000 Euro Sachschaden

Am Montagabend um kurz nach 19 Uhr löste sich von einem Lkw, der die A 7 zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen befuhr, ein Verkleidungselement. Dieses beschädigte ein hinter dem Lkw fahrendes Wohnmobil, wobei ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro entstand. Der Verursacher hielt seinen Lkw auf dem Parkstreifen an, sammelte das verlorene Teil ein und fuhr anschließend davon. Da der 64 Jahre alte Fahrer des Wohnmobils sich das Kennzeichen des Lkw notiert hatte, konnte der 35-Jährige Unfallverursacher rasch ermittelt werden.

Neresheim: Unfall beim Rangieren

Auf rund 4500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 28-Jährige am Montagmittag gegen 12.30 Uhr verursachte, als sie beim Rangieren mit ihrem Renault Clio einen in der Abt-Anghern-Straße abgestellten Ford Focus beschädigte.

Ellwangen: Schaden verursacht und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr in die umliegende Botanik eines Hotels in der Max-Eyth-Straße, wobei Pflanzen und Bruchsteine beschädigt wurden. Einige Gäste wurden wohl durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Am Unfallort blieben Lacksplitter und Fahrzeugteile zurück. Diese lassen darauf schließen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein Fahrzeug mit einer Breite zwischen 2,40 und 2,50 m handelt, welches teilweise eine Doppelbereifung aufweist. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Waldstetten: 41-Jährige böse betrogen

Eine 41-Jährige erhielt am Montag den Anruf eines Unbekannten, der ihr mitteilte, dass ihr Paypal-Konto gehackt wurde und sie diese zur Abklärung ihre Daten eingeben muss. Die arglose Frau kam der Aufforderung nach, woraufhin von ihrem Konto insgesamt 2000 Euro abgebucht wurden. Sollten auch Sie einen derartigen Anruf von einem angeblichen Paypal-Mitarbeiter bekommen gilt:

- Geben Sie keine Ziffern an Ihrem Telefon ein - Lassen Sie sich nicht auf ein Gespräch ein - Geben Sie keine sensiblen Daten preis

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Zwischen Montag und Dienstag besprühten Unbekannte mit blauer Farbe die Fassade eines Gebäudes in der Szekesfehervarer Straße. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Bereits am vergangenen Freitag wurden gleichartige Schmierereien im Bereich des Himmelsgarten angebracht. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Ellwangen: Bei Streit gegenseitig verletzt

Am Montagabend gegen 22 Uhr kam es zum Streit unter zwei Männern, die auf dem Fußweg entlang der B290 liefen. Auf Höhe Schrezheim gerieten die Beiden aus bislang nicht bekannten Gründen aneinander und schlugen aufeinander ein. Beide Personen verletzten sich gegenseitig so sehr, dass sie jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden mussten. Bislang ist nicht bekannt, warum sich die Beiden 28 und 24 Jahre alten Männer derart stritten, dass sie letztendlich aufeinander einschlugen.

Aalen: 100.000 Euro Schaden auf der B29

Gegen 12:30 Uhr befuhr am Dienstag eine 35-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz Actros Sattelzuges die B29 von Essingen in Richtung Westhausen. Auf Höhe Onatsfeld bemerkte sie zu spät, dass der vorausfahrende 61-jährige Lenker eines Iveco Sattelzuges verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf dessen Auflieger auf. Der Actros Sattelzug wurde durch die Kollision nach links abgewiesen, kollidierte mit der Schutzplanke und kam quer auf der Bundesstraße zum Stehen. Die 35-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, der 61-Jährige leicht verletzt. An der Actros Sattelzugmaschine entstand bei dem Unfall Totalschaden und an dem Auflieger ein erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Die B29 musste zwischen den Anschlussstellen Affalterried und Hüttlingen komplett für den Verkehr gesperrt werden. Mit Stand 15 Uhr dauert die Vollsperrung noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell