POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - E-Scooter entwendet - Diebstahl - Widerstand

Aalen: Wohnungseinbruch

Am Dienstagfrüh gegen 8:10 Uhr verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Gebäude in der Oberen Bahnstraße. Im Gebäude hebelten sie zusätzlich noch eine Wohnungstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Durch die Diebe wurde letztendlich ein Rucksack mit Kleidungsstücken und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Aalen: E-Scooter entwendet

Am Dienstag wurde zwischen 18:50 Uhr und 19 Uhr ein E-Scooter der Marke Ninebot mit gelben Felgen, im Wert von etwa 800 Euro, in der Julius-Bausch-Straße entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Scooters nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Diebstahl

Zwei bislang unbekannte Männer entwendete am Dienstag gegen 21 Uhr am Bahnhof Zigaretten und Bargeld eines 18-Jährigen. Einer der Männer verwickelte den 18-Jährigen auf einer Sitzbank neben einem Fahrkartenautomaten in ein Gespräch. Währenddessen entwendete der zweite Mann die auf der Sitzbank liegenden Zigaretten, eine Versichertenkarte sowie Bargeld des 18-Jähirgen. Die unbekannten Diebe werden von dem jungen Mann wie folgt beschrieben: Beide Männer trugen schwarze Jacken, schwarze Mützen und hatten einen schwarzen Bart. Wer hat den Vorfall beobachtet oder wem sind die beiden Männer aufgefallen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Widerstand nach Unfall

Gegen 22:10 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein 49-Jähriger - vermutlich aufgrund von Alkoholeinwirkung - auf der Rheinstraße von seinem Fahrrad stürzte und sich hierbei verletzte, so dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Aufgrund der Alkoholisierung sollte bei dem Mann im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt werden. Hierbei wehrte sich der Mann massiv und versuchte einen Polizeibeamten anzugreifen. Erst nachdem ihm Handschließen angelegt wurden, konnten die erforderlichen Maßnahmen durchgeführt werden. Im weiteren Verlauf sollte der alkoholisierte Mann zum Polizeirevier verbracht werden. Auch hiergegen wehrte er sich massiv und leistete erheblichen Widerstand. Letztendlich konnte er jedoch seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers ausschlafen.

