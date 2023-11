Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung

Winterberg (ots)

"Am alten Garten" kam es am frühen Mittwochmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen und einem Mann aus Winterberg. Eine 40-Jährige und eine 28-Jährige waren bereits in der Nacht in einer Diskothek in Streit mit einem 35-jährigen Mann geraten. Im weiteren Verlauf kam es dann gegen 04:30 Uhr zu der körperlichen Auseinandersetzung. Der 35-Jährige Mann schlug der 40-Jährigen erst mit einer Plastikflasche und dann mit seiner Hand in ihr Gesicht. Als ihre 28-jährige Begleiterin den Notruf wählen wollte, nahm der Mann ihr Handy und warf es weg. Die 28-Jährige schlug er mit einer Jacke. Beide Frauen wurden dabei verletzt. Die 40-Jährige schwer, die 28-Jährige leicht. An ihrem Handy entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der 02981 - 90200 mit der Polizeiwache in Winterberg in Verbindung zu setzen.

