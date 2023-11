Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach versuchtem Raub gesucht

Schmallenberg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 06:15 Uhr zu einem versuchten Raub "Auf der Lake". Dabei wurde ein 44-jähriger Mann aus Schmallenberg leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter fragte den 44-Jährigen nach Zigaretten. Als er keine bekam, griff der mutmaßliche Täter den Geschädigten mit einem unbekannten Gegenstand an. Anschließend flüchtete der Unbekannte ohne Beute zu Fuß in Richtung "Alter Sportplatz Lake". Der 44-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter soll männlich, circa 1,80-1,85m groß und dunkelhäutig sein. Er soll kurze Haare haben. Außerdem soll er zur Tatzeit eine schwarze Jacke mit neongelber Aufschrift und eine schwarze Jeans getragen haben. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 - 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell