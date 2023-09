Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Versuchtes Tötungsdelikt

Nienburg (ots)

(KEM) Die Staatsanwaltschaft Verden und die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg ermitteln wegen versuchten Totschlags gegen einen 75-jährigen Nienburger, der dringend verdächtigt ist, gestern Abend, 27.09.2023, gegen 20.50 Uhr seine 71-jährige Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung u.a. mit einer Schere lebensgefährlich verletzt zu haben.

Die 71-Jährige wurde mit einem Rettungswagen umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der 75-jährige Beschuldigte wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten am Tatort vorläufig festgenommen. Da sich Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung ergaben, wurde der 75-Jährige noch in der Nacht nach ärztlicher Begutachtung in eine Fachklinik eingewiesen.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell