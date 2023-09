Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Eigentümer zu sichergestelltem Fahrrad gesucht

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Stadthagen hat am 20.09.2023 ein Fahrrad sichergestellt, dessen Eigentümer sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet hat.

Am 20.09. meldete sich eine 62-jährige Wunstorferin, nachdem eine fremde Person am stadthäger Bahnhof ein Fahrrad an ihrem angeschlossen hatte. Die Polizei trennte die Räder voneinander und stellte das nunmehr ungesicherte Fahrrad (Hersteller: Bergamont, 27 Gänge) sicher. Bislang hat sich jedoch niemand bei der Polizei gemeldet.

Der Eigentümer des schwarzen Trekkingrades kann sich telefonisch mit der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 in Verbindung setzen.

