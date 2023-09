POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Nienburg (ots) - (KEM) Am 21.09.2023 zwischen ca. 7 und 14 Uhr wurde ein in Landesbergen an der Heidhäuser Straße Höhe Hausnr. 2 an einer Mauer abgestelltes Fahrrad gestohlen. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Das schwarze Mountainbike mit roten Applikationen an Schutzblechen, Sattel, Griffen und Felgen hatte einen Wert von ca. 450 Euro. Am Rahmen befand sich zudem ein Aufkleber mit dem Namen des ...

mehr