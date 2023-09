POL-NI: Stolzenau - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots) - Am Samstagabend übersieht ein 21-jähriger Stadthäger Fahrzeugführer beim Abbiegen den vorfahrtberechtigten Pkw eines 26-jährigen Stadthägers auf der Krummen Straße in Stadthagen. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entsteht und der 26-jährige leicht am Arm verletzt wird. (mlo) Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg Polizei ...

mehr