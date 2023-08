Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Torkelnder Mann entfernt sich mit Pkw

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (28.08.) gegen 18:30 Uhr hat ein aufmerksamer Zeuge in der Marijampolestraße in Hand einen Mann beobachtet, der erst in der Öffentlichkeit urinierte und dann stark torkelnd in einen geparkten Pkw der Marke Ford eingestiegen und in Richtung Dellbrücker Straße davongefahren ist. Die alarmierten Polizisten konnten den Ford wenig später an der Wohnanschrift des Halters geparkt vorfinden. Sie suchten die Wohnung des Halters auf, der ihnen die Wohnungstür mit einem erheblichen Alkoholgeruch öffnete. Er stritt eine Fahrt mit seinem Pkw ab. Die Personenbeschreibung des Zeugen passte jedoch sehr genau zum angetroffenen Halter. Ein Alkoholtest ergab 3 Promille, so dass der 39-jährige Bergisch Gladbacher die Polizisten zur Wache begleiten musste. Ihm wurden durch einen Arzt zwei angeordnete Blutproben entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell