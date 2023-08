Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - 24-Jähriger auf Kirmes schwer verletzt - Raubdelikt nicht ausgeschlossen

Wermelskirchen (ots)

In der Nacht zu Sonntag (27.08.) kam es in der Zeit von circa 03:00 Uhr bis circa 03:10 Uhr im Rahmen der Wermelskirchener Kirmes zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 24-jährigen Wermelskirchener und drei bislang unbekannten Männern.

Die Personen waren zunächst an einem Getränkestand an der Straße Eich aneinandergeraten. Nachdem es zu einer Rangelei zwischen dem 24-Jährigen und einem der Unbekannten gekommen war, bei welcher der Geschädigte auch geschlagen worden sein soll, schritten zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens ein. Ein zweiter Unbekannter habe ebenfalls versucht, die Männer zu trennen und ein Dritter habe gegenüber dem Sicherheitsdienst angegeben, dass alles in Ordnung sei. Nachdem die Auseinandersetzung zunächst geschlichtet schien, ging der Geschädigte durch eine Gasse von Kirmesständen in Richtung eines kleinen Platzes, an welchem sich ein zurückliegender Gebäudekomplex der Straße Eich befindet. Die drei unbekannten Männer folgten ihm. Als diese kurze Zeit später ohne den Geschädigten zurückkehrten und sich in Richtung Dabringhauser Straße entfernten, hielten die Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmen Nachschau, fanden den 24-Jährigen blutend auf dem Platz liegend vor und verständigten umgehend den Rettungsdienst. Den Mitarbeitern des Rettungsdienstes gegenüber gab der Geschädigte an, dass ihm persönliche Gegenstände fehlen würden. Zur Zeit kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass der Geschädigte bei oder nach der Rangelei am Getränkestand von den drei Unbekannten beraubt wurde.

Alle drei Tatverdächtigen werden als circa 180 bis 185 Zentimeter groß beschrieben, sollen ein "osteuropäisches" Erscheinungsbild gehabt und größtenteils in russischer Sprache kommuniziert haben. Alle sollen kurze Haare gehabt haben und mit überwiegend dunklen T-Shirts und kurzen Hosen bekleidet gewesen sein. Zwei der Männer werden als circa 50 Jahre alt, einer jünger als 50 Jahre, beschrieben.

Der Geschädigte wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm vor Ort eine Strafanzeige auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (th)

