Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei sucht möglichen Unfallgegner

Arnsberg (ots)

Das Verkehrskommissariat in Arnsberg ist auf der Suche nach einem möglichen Unfallgegner. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte eine junge Frau aus Arnsberg an ihrem grauen VW Golf Variant einen Schaden am rechten Außenspiegel fest. Es ist davon auszugehen, dass es am Donnerstag gegen 08:30 Uhr im Bereich der Königstraße / Jägerstraße zu einer Berührung mit einem stehenden oder fahrenden Fahrzeug gekommen ist. Auch eine Kollision mit einem anderen Hindernis ist nicht auszuschließen. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell