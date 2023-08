Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Wer kennt den Mann?

Recklinghausen (ots)

Am 13. August 2022 betankte ein Mann um 16.05.Uhr einen Seat Leon ST an der Essener Straße. An dem Fahrzeug waren belgische Kennzeichen angebracht. Nach dem Tanken fuhr er weg, ohne zu bezahlen.

Wer kennt den Mann, oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort oder zu dem Wagen machen?

Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/111504

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

