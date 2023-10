Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Randalierer verletzt Polizeibeamten

Winterberg (ots)

Am Sonntag gegen 19 Uhr wurden die Beamten zu einem Randalierer in die Kapellenstraße gerufen. Der 24-jährige Pole hatte sich in einem Apartment eingeschlossen und reagierte auf die Ansprachen der Beamten nicht. Als sich die Polizisten Zugang zu dem Apartment verschafft haben, flüchtete der 24-Jährige in ein Badezimmer und verschloss die Tür. Als die Beamten auch diese Tür öffneten, stach der Mann mit einem Messer in Richtung der Polizisten durch den Spalt der leicht geöffneten Tür. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt. Der polnische Staatsbürger konnte daraufhin mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und festgenommen werden. Der 24-Jährige wurde am Montag einem Haftrichter wegen gefährlicher Körperverletzung vorgeführt, welcher Untersuchungshaft angeordnet hat.

