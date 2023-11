Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Unfall, 18-Jähriger im Internet erpresst

Aalen (ots)

Crailsheim: Auto beschädigt

Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 6:30 Uhr beschmierte ein Unbekannter den Seitenspiegel eines in der Straße Im Lehenbusch geparkten Mercedes in dunkelblauer Farbe mit einer Creme-ähnlichen Flüssigkeit. An dem PKW entstand dadurch Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 047951 480-0.

Blaufelden: Seniorin übersieht Verkehrsinsel

Am Mittwoch gegen 10:00 Uhr befuhr eine 83-Jährige mit ihrem Honda Civic die die Straße Im Burgstall und überfuhr vermutlich auf Grund von Unachtsamkeit den Fahrbahnteiler samt Verkehrszeichen auf Höhe der Abzweigung Im Badgarten. Bei dem Unfall lösten die Airbags des Fahrzeugs aus, wodurch ein 85-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurde. Der PKW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro.

Schwäbisch Hall: 18-Jähriger im Internet erpresst

Am Mittwoch wurde ein 18-Jähriger aus Schwäbisch Hall Opfer von Erpressern im Internet. Über eine Social Media-Plattform hatte der junge Mann eine vermeintliche Frau kennen gelernt. Im weiteren Verlauf der Konversation wurden auch pikante Bilder verschickt. Mit denen erpresste die Gesprächspartnerin den jungen Mann und drohte die Bilder zu veröffentlichen. Der junge Mann bezahlte daher einen hohen dreistelligen Geldbetrag um dies zu verhindern.Leider erst dann wurde Anzeige beid er Polizei erstattet, welche nun entsprechende Ermittlungen aufgenommen hat.

De so genannte Sextortion-Masche ist seit Jahren eine gängige Masche von Kriminellen im Internet. Vor allem auf Social Media Plattformen, wo private Unterhaltungen möglich sind, werden viele Menschen Opfer solcher Kriminellen.

Wenn Sie Opfer von Erpressung im Internet geworden sind:

Die Polizei empfiehlt, keine Geldforderungen zu bezahlen und Anzeige zu erstatten, wenn man Opfer von Sextortion wird. Sie sollten außerdem das Passwort des verwendeten Accounts ändern, wenn es im Betreff oder im Mailtext erwähnt wird. Wenn Bilder oder Videos von Ihnen veröffentlicht wurden, melden Sie diese dem Seiten- oder Portalbetreiber und bitten Sie darum, dass sie gelöscht werden.

Drei wichtige Tipps zum Schutz vor Sextortion

- Seien Sie vorsichtig mit der Weitergabe persönlicher Informationen im Internet. Teilen Sie keine intimen Bilder oder Videos, und seien Sie misstrauisch gegenüber Fremden, die Sie online kennen lernen.

- Nutzen Sie starke Passwörter und verwenden Sie für jeden Account ein anderes Passwort, damit ein Passwortdiebstahl nicht dazu führt, dass alle Ihre Accounts gehackt werden. Nutzen Sie nach Möglichkeit Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA).

- Moderne Antivirensoftware bzw. Spamfilter können helfen, Malware und andere schädliche Programme zu erkennen und zu entfernen, die von Betrügern verwendet werden, um Zugriff auf Ihre Daten zu erhalten. Halten Sie diese stets auf dem aktuellesn Stand.

Mehr Informationen finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/sextortion-erpressung-mit-nacktbildern/

