Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Autos und Gebäude beschädigt - Scooter entwendet - gewaltbereiter Ladendieb - Unfallflucht

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Auto zerkratzt

Am Mittwoch im kurzen Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr wurde auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Kalkofenstraße ein geparkter BMW auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 900 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Hegnach: Fassade durch Eierwürfe beschädigt

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen bewarfen bisher unbekannte Vandalen die Fassade eines Wohnhauses im Salbeiweg mit Eiern und verursachten hierdurch Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Neustadt: In Wohnhaus eingebrochen

Am Mittwochabend in der kurzen Zeit zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus im Schneiderweg ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Autoreifen mehrfach beschädigt

Seit Juli 2023 wurde ein Mercedes in der Straße Im Rosenfeld bereits zum dritten Mal beschädigt. Am 01.07.2023, am 21.08.2023 sowie am 31.10.2023 wurden durch bisher unbekannte Täter Nägel bzw. Schrauben in den rechten Hinterreifen geschlagen bzw. gedreht und der Reifen hierdurch beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Leutenbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Straße Am Hungerberg einen am Straßenrand geparkten Suzuki und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Suzuki wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: E-Scooter entwendet

Am Mittwoch zwischen 14:40 Uhr und 19:20 Uhr wurde ein am Bahnhof abgestellter und mit einem Schloss gesicherter E-Scooter entwendet. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Backnang: Gewaltbereiter Ladendieb

Ein 28-jähriger Kunde wurde am Mittwoch gegen 17 Uhr in einem Supermarkt in der Blumenstraße von einem Detektiv beim Ladendiebstahl ertappt. Der Kunde hatte Schokolande eingesteckt ohne diese zu bezahlen, weshalb er mit ins Büro gebeten wurde. Dort wurde der 28-Jährige aggressiv und verletzte sich zunächst selbst mit einer griffbereiteren Zange. Auf Grund seines Verhaltens wurde der Mann von der Polizei in eine psychiatrische Fachklinik gebracht, wogegen er sich zur Wehr setzte. Es wurden gegen den 28-Jährigen entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell