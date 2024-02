Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Männer geraten auf der Bahnhofstraße aneinander (08.02.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstagabend sind auf der Bahnhofstraße zwei Männer aneinandergeraten. Nachdem ein 24-Jähriger eine Glasflasche auf den Boden warf, sprach ihn ein 30-Jähriger dem dies missfiel darauf an. In der Folge entwickelte sich ein Streitgespräch in dessen Verlauf es zu einem Gerangel kam, bei dem der Ältere dem Jüngeren mit der Faust auf die Nase schlug. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte den Verletzten vor Ort. Den 30-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

