Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei versuchte Wohnungseinbrüche beschäftigen die Kriminalpolizei

Ratzeburg (ots)

14. Dezember 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 11.-13.12.2023 - Schwarzenbek

Am Mittwochmorgen (13.12.2023) ist es in der Selma-Lagerlof-Straße in Schwarzenbek zu einem versuchten Einbruch in die Räumlichkeiten eine Doppelhaushälfte gekommen.

Gegen 11.00 Uhr versuchte ein Unbekannter die Terrassentür des Objektes gewaltsam zu öffnen. Als er jedoch den Bewohner des Hauses wahrnahm, ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtige in unbekannte Richtung.

Beschrieben werden konnte der Tatverdächte als ca. 55 - 70 Jahre alt, ca. 175 cm groß und leicht korpulent. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Mütze, blauen Jeans und schwarzen Leder-Herrenschuhe. Zudem führte er eine graue Stofftasche und einen Herrenregenschirm mit sich.

Auch im Gotenweg in Schwarzenbek haben Unbekannte versucht gewaltsam in ein Reihenhaus einzudringen. Zwischen dem 11.12.2023, 19.00 Uhr und dem 13.12.2023, 19.00 Uhr versuchten die Täter gewaltsam die Terrassentür zu öffnen, um so in die Räumlichkeiten zu gelangen, was misslang.

Die Kriminalpolizei in Reinbek sucht nun nach Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu der beschriebenen Person, aber auch zu weiteren verdächtigen Personen oder zu Fahrzeugen in den jeweiligen Straßen in Schwarzenbek machen können. Sie werden gebeten sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 zu melden

