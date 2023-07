Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schafbock gerettet

Sömmerda (ots)

Am Abend des 07.07.2023 erhielt die Polizeidienststelle Sömmerda die Mitteilung über einen zu eng angebundenen Schafbock. Dieser hatte sich durch einen unglücklichen Zufall in seiner Befestigung verfangen und drohte sich nun zu erhängen. Auf Grund dessen wurde sofort ein Funkstreifenwagen in die Ortslage Ostramondra entsendet, um den Schafbock zu retten. Unmittelbar nach dem Eintreffen konnte das Tier durch das beherzte Eingreifen der Beamten befreit werden. Dieses bedankte sich scheinbar im Anschluss durch kontinuierliches lautes Blöken. (CB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell