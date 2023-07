Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Simson-Fahrer bei Unfall verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Simson-Fahrer wurde am Donnerstag bei einem Unfall im Landkreis Sömmerda verletzt. Kurz vor 07:00 Uhr fuhr der junge Mann auf der Landstraße von Dermsdorf nach Leubingen vor einem 63-jährigen Kia-Fahrer. Als er in der Ortslage Leubingen nach links auf ein Firmengelände abbiegen wollte, überholte ihn der Autofahrer aus bisher ungeklärter Ursache. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß, woraufhin der Jugendliche stürzte und anschließend verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (DS)

