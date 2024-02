Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer flüchtet vor der Polizei (09.02.2024)

Stockach (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht auf Freitag vor der Polizei geflüchtet. Gegen 1 Uhr fuhren die Beamten auf der Radolfzeller Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe eines Möbelgeschäfts kam der Streife ein schwarzer Golf entgegen, der ohne Licht und mittig der Fahrbahn unterwegs war. Um eine Kollision zu verhindern musste der Streifenwagen nach rechts ausweichen. Der 35-jährige Fahrer des Golfs beschleunigte indes und setzte seine Fahrt, unter Missachtung sämtlicher Anhalteaufforderung desanschließend hinterherfahrenden Streifenwagens fort. Dabei kam er mit seinem Wagen mehrfach von der Straße ab und touchierte auf Höhe der Straße "Zum Aurain" beinahe frontal mit einem Verkehrsschild. In der Folge fuhr der 35-Jährige mit hoher Geschwindigkeit auf die Autobahn in Richtung Singen auf, wo er durch Benutzung beider Fahrstreifen und des Standstreifens ein Überholen der Polizei verhinderte. An der Anschlussstelle Singen verließ er die Autobahn, wobei er in der Kurve fast mit der Leitplanke kollidierte und hielt schließlich kurz vor der Ortseinfahrt von Schlatt an. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest mit einem Wert von über zwei Promille bestätigte den Verdacht. Neben einer Blutprobe musste der 35-Jährige auch seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

