POL-MS: 49-Jähriger auf Schillerbrücke schwer verletzt - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat am frühen Freitagmorgen (13.10.2023, 5:37 Uhr) einen 24-jährigen Münsteraner mit einem Messer bedroht und versucht sein Telefon zu stehlen. Nach Angaben des Angegriffenen ging er den Sentmaringer Weg in Richtung Hammer Straße entlang. In der Nähe der Einmündung zur Straße Haus Sentmaring sprach ihn ein Mann an ...

