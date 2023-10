Polizei Münster

POL-MS: 24-Jähriger am Sentmaringer Weg mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am frühen Freitagmorgen (13.10.2023, 5:37 Uhr) einen 24-jährigen Münsteraner mit einem Messer bedroht und versucht sein Telefon zu stehlen.

Nach Angaben des Angegriffenen ging er den Sentmaringer Weg in Richtung Hammer Straße entlang. In der Nähe der Einmündung zur Straße Haus Sentmaring sprach ihn ein Mann an und verlangte sein Mobiltelefon. Als ihn der 24-Jährige abwies, griff der Unbekannte den Münsteraner körperlich an. Während der Rangelei zog der Täter dann ein Messer und versuchte zuzustechen. Der Angegriffene konnte jedoch ausweichen. Anschließend floh der Täter in Richtung Hammer Straße. Der Münsteraner beschreibt den Unbekannten als circa 1,80 Meter groß. Er soll mit einem dunklen Kapuzenpullover oder -jacke bekleidet gewesen sein. Zudem soll er nach Aussagen des Angegriffenen ein südländisches Aussehen gehabt haben.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.

