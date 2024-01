POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Einbruch in Wohnhaus

Keltern (ots) - Von einem Pkw-Fahrer angefahren und schwer verletzt worden ist ein dreijähriges Kind am Mittwochmittag, gegen 11.45 Uhr, in Keltern. Eine 74-jährige Ford-Fahrerin befuhr den Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße und übersah offenbar das auf dem Parkplatz laufende Kind. Es kam zur Kollision, wobei das Kind schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde und in der Folge zur weiteren ...

