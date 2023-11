Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Raub auf Drogerie und Straßenraub, Nachtrag, Täter gefasst und in U-Haft

Recke (ots)

Nach dem Raubdelikt am Freitag (24.11.23) auf den Drogeriemarkt an der Straße Wulferkamp und dem anschließenden Straßenraub hat die Polizei einen 35-jährigen Mann aus Recke festgenommen, der dringend tatverdächtig ist. Der Mann sitzt nun - nach richterlicher Anordnung - in Untersuchungshaft. Der Beschuldigte hatte vor knapp einer Woche die Drogerie betreten und unter Vorhalt eines Messers von der Kassiererin die Bargeldeinnahmen gefordert. Als er keine Beute machen konnte, schlug er zunächst um sich, dann flüchtete er. Auf der Flucht beging er einen Straßenraub und stahl das Fahrrad eines 15-jährigen Geschädigten. Auch diesen sowie seinen Freund hatte der 35-Jährige mit einem Messer bedroht. Die Ermittlungen der Polizei sowie Hinweise von Zeugen auf den Verbleib des gestohlenen Mountainbikes führten schließlich zu dem 35-Jährigen. Dieser wurde festgenommen, als er das gestohlene Rad dabeihatte. Der Beschuldigte ist bereits polizeibekannt. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt - dieser ordnete Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an.

Erstmeldung vom 27.11., 14.28 Uhr:

Recke, Raub auf Drogerie und Straßenraub Täter flüchtet, Zeugen gesucht

In der Innenstadt von Recke ist es am Freitagabend (24.11.23) zu einem Raub auf eine Drogerie mit anschließendem Straßenraub gekommen. Ein unbekannter männlicher Täter betrat gegen 19.40 Uhr eine Drogerie an der Straße Wulferkamp und forderte eine Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers auf, Geld herauszugeben. Der Aufforderung kam die Mitarbeiterin nicht nach. Der Unbekannte schlug daraufhin gegen zahlreiche Gegenstände im Kassenbereich. Als mehrere Zeugen hinzukamen, flüchtete der Täter. Auf der Flucht bedrohte er -zwei 15-Jährige auf der Rückseite der Drogerie, an der Straße Verfahrts Hof. Er verlangte eins der Fahrräder der beiden Jugendlichen. Diese wichen zurück. Der Täter griff sich ein Rad - ein graues Mountainbike - und flüchtete in Richtung Steinbecker Straße. Verletzt wurde niemand. Der Unbekannte machte keine weitere Beute. Eine Fahndung der Polizei kurz nach der Tat verlief ohne Erfolg. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Er trug einen grünen Kapuzenpullover, eine dunkle Jacke und eine helle, gräuliche Hose sowie eine Strumpfhose über dem Kopf. Er hatte eine stabile Statur. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen, die etwas von dem Raub mitbekommen haben, entgegen bei der Wache in Ibbenbüren unter 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell