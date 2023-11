Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfall - Fußgängerin und Auto kollidieren Fußgängerin wurde schwer verletzt

Ladbergen (ots)

In Ladbergen kam es am gestrigen Mittwoch (29.11.2023) gegen 16.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Auf der Kreuzung Tecklenburger Straße/Im Brook/ Overbecker Weg kollidierte die Fahrerin eines VW Polo mit einem 11-jährigen Mädchen. Die 59-Jährige aus Lengerich fuhr mit ihrem Polo die Tecklenburger Straße in Richtung Lengerich. Auf Höhe des Overbecker Wegs stieg die 11-Jährige aus Lengerich aus einem dort haltenden Linienbus. Nach bisherigem Erkenntnisstand betrat das Mädchen in der Folge die Straße und wurde von dem Polo erfasst. Das Mädchen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

