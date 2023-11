Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall zwischen vier Autos Drei verletzte Personen, eine davon schwer

Emsdetten (ots)

Am gestrigen Abend (29.11.) gegen 18.10 Uhr ereignete sich ein schwerer Ver-kehrsunfall auf der Nordwalder Straße (L592). Ein 76- Jähriger ist die L592 in Richtung Nordwalde mit seinem grauen Opel Meriva gefahren. Nach ersten Erkenntnissen ist er aufgrund der Witterungsverhältnisse in den Gegenverkehr geraten. Hier kollidierte er zuerst seitlich mit einem entgegen-kommenden Nissan und auch mit dem dahinterfahrenden grauen Hyundai. Ab-schließend kam es noch zu einem Frontalzusammenstoß mit einem grauen Tesla. Der 76-jährige aus Nordwalde wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 52-jährige Fahrer des Nissans und der 34-jährige Fahrer des Hyundai wurde ebenfalls verletzt und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Alle PKW wurden schwer beschädigt, geschätzt wird der Sachschaden auf etwa 100.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell