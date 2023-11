POL-ST: Emsdetten, Lkw fährt in Hauswand, Fahrer leicht verletzt Wand teils komplett weggerissen

Steinfurt (ots) - An der Jahnstraße ist am Dienstag (28.11.23) in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 23.00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen worden. Der oder die unbekannten Täter hebelten der Spurenlage zufolge die Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnung. Dort öffneten sie mehrere Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht ...

