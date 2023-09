Lübeck (ots) - Am Donnerstagmorgen (28.09.) kam es in Ahrensbök an der Kreuzung Mösberg / Noerre-Alslev-Ring zu einer Kollision zwischen einem Pkw und Lkw, infolgedessen die zwei Autoinsassen schwer verletzt wurden. Der Ring war zwischenzeitlich komplett gesperrt. Gegen 08:00 Uhr befuhr ein grauer Skoda den Mösberg in Ahrensbök in Richtung Havekost. An der ...

