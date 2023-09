Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Ahrensbök

Zwei schwer verletzte Personen bei Unfall mit einem Lkw

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (28.09.) kam es in Ahrensbök an der Kreuzung Mösberg / Noerre-Alslev-Ring zu einer Kollision zwischen einem Pkw und Lkw, infolgedessen die zwei Autoinsassen schwer verletzt wurden. Der Ring war zwischenzeitlich komplett gesperrt.

Gegen 08:00 Uhr befuhr ein grauer Skoda den Mösberg in Ahrensbök in Richtung Havekost. An der Kreuzung Noerre-Alslev-Ring fuhr der 87-jährige Fahrer mit seinem Pkw auf den Ring ein und es kam zur Kollision mit einem kreuzenden Lkw. Der Lastkraftwagen war auf dem Weg zur B432, als auf einmal der Skoda auf seiner Fahrbahn erschien. Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl der 87-Jährige als auch seine 84 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Beide wurden durch die alarmierten Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 33-jährige Lkw-Fahrer konnte trotz der starken Beschädigungen sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Der Skoda erlitt einen Totalschaden, sodass der Gesamtschaden auf ca. 20.000 Euro geschätzt wird. Für ca. eine Stunde war der Noerre-Alslev-Ring teilweise voll gesperrt und konnte erst nach Beendigung der Aufräumarbeiten wieder freigegeben werden. Zur Unfallursache können zurzeit noch keine Angaben getätigt werden, die Ermittlungen laufen.

