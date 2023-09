Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend, 26.09.2023, ist ein Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Lebensgefahr besteht jedoch nach derzeitigem Stand nicht.

Gegen 23.24 Uhr erhielt die Polizei über den Notruf die Meldung von einem Verkehrsunfall in der Ziegelstraße, bei dem es zur Kollision zwischen einem Auto und einem Fußgänger gekommen war.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte ein 29-jähriger Lübecker die Straße im Nahbereich eines gekennzeichneten Fußgängerüberweges. Kurz nach dem Betreten der Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Polo eines 33-jährigen Lübeckers, der auf der Ziegelstraße in Richtung Buntekuh unterwegs war. Der Fußgänger wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Teilstück der Ziegelstraße war während der Rettungsarbeiten für ca. 30 Minuten voll gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am VW Polo wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Umständen und dem Unfallhergang werden beim 2. Polizeirevier Lübeck geführt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen und bittet diese, ihre Hinweise und Beobachtungen dem 2. Polizeirevier Lübeck unter der Telefonnummer 0451/131-6245 oder per Email an ed.luebeck.2PR@polizei.landsh.de mitzuteilen

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell