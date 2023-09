Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Neustadt in Holstein

Abbiegeunfall - Motorradfahrerin leicht verletzt

Lübeck (ots)

Am Montag (25.09.) kam es in Neustadt in Holstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin leicht verletzt wurde. Beim Abbiegen auf das Gelände einer Tankstelle kollidierte ein Pkw mit einem Motorrad und infolgedessen überschlug sich die Fahrerin.

Gegen 17:00 Uhr befuhr eine 18-jährige Ostholsteinerin mit ihrem Motorrad die Sierksdorfer Straße vom Kreisverkehr kommend in Fahrtrichtung stadtauswärts. Auf Höhe der ersten Tankstelle nach dem Verteilerkreis kam es zur Kollision mit einem Pkw, der stadteinwärts fuhr und auf das Gelände der Tankstelle abbiegen wollte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich die Ostholsteinerin und wurde auf den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Die herbeigerufenen Rettungskräfte behandelte die 18-Jährige noch vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Nach aktuellen Erkenntnissen hat sich die Motorradfahrerin bei dem Unfall leicht verletzt. Der 47-jährige Fahrer des abbiegenden Pkws blieb unverletzt.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell