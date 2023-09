Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Bad Schwartau

Unbekannte tote Person - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft:

Am Mittwoch, 20.09.2023, gegen 07:20 Uhr, wurde in Bad Schwartau, Riesebusch / Eutiner Straße, die Leiche einer männlichen Person in der Nähe einer Brücke festgestellt. Die Identität konnte bislang nicht geklärt werden.

In unmittelbarer Nähe des Leichenfundortes war ein Fahrrad abgestellt, welches der toten Person zugeordnet werden konnte.

Die männliche Person kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank / dünn, südosteuropäischer Phänotypus, Vollbart, dunkle / schwarze, etwa schulterlange Haare zu einem kurzen Zopf zurückgebunden.

Die Person war bekleidet mit einem schwarzen Adidas Trainingsanzug der Größe XL. An den Beinen und den Armen des Anzuges befinden sich jeweils seitlich drei weiße Streifen. Die Schultern der Jacke sind in grau abgesetzt. Auf dem linken Oberschenkel der Hose befindet sich ein Aufnäher mit einem Deutschland-Wappen und dem Bundesadler.

Der Verstorbene trug dunkelblaue / graue Schuhe mit Klettverschluss der Marke Kalneji in Größe 49.

In der Bekleidung der Person konnte u. a. ein schwarzes Schlüsseletui mit insgesamt sieben Schlüssel aufgefunden werden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Herrenrad der Marke PEGASUS PIAZZA in grau / schwarz, Rahmengröße 58. Besonders auffällig sind der montierte Triathlon Lenker und drei Aufkleber in Regenbogenfarbe mit der Aufschrift "Lübecker CSD e. V.".

Wer Hinweise zu der Person oder den genannten Gegenständen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Schwartau unter der Rufnummer 0451/22075-57 oder per Email BadSchwartau.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Nachfragen zu dieser Medieninformation sind an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck zu richten.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Christoph Münzel, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

Anlage:

Bilder der Bekleidung, des Fahrrades und des Schlüsseletuis

Bilder freigegeben durch Polizei.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell