POL-ST: Hörstel-Dreierwalde, Diebstahl auf einer Baustelle Die Polizei sucht Zeugen

Ibbenbüren, Ochtrup (ots) - In Ibbenbüren und in Ochtrup sind jeweils unbekannte Täter in Bäckereien eingebrochen. In Ochtrup-Langenhorst verschafften sich Unbekannte am Sonntag (26.11.23) zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Gebäude. Es handelt sich um ein Backstubencafé einer Bäckerei an der Straße Teupenhook. Im Gebäude hebelten die Täter zwei verschlossene Bürotüren ...

mehr