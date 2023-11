Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an Linienbussen

Bad Bergzabern (ots)

In der Zeit von 27.11.23 15:00 Uhr bis 28.11.23 06:00 Uhr wurden an zwei Linienbussen in der Pestalozzistraße in Bad Bergzabern durch bislang unbekannte Täter erhebliche Beschädigungen verursacht. Sämtliche Scheiben der rechten Fahrzeugseite wurden mutwillig eingeschlagen. An den Linienbussen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell