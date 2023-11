POL-PDLD: Kandel - Diebstahl an Grundschule - Zeugen gesucht

Wörth am Rhein (ots) - Am 26.11.23 gegen 09.00h wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der in Wörth an einem Anwesen in der Grenzstraße alte Lebensmittel aus den Mülltonnen herausholt und danach in den Wald geflüchtet sei. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Mann im Wald antreffen und kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass er noch eine längere Freiheitsstraße absitzen musste. Der Mann wurde in eine ...

