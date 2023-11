Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Roschbach (ots)

Am Vormittag des 27.11.2023 wurden an der L516 in Höhe der Einmündung K54 (Roschbach) im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der dortigen 70er-Zone durchgeführt. Hierbei konnten insgesamt 24 Verstöße festgestellt werden. Der schnellste Verkehrssünder fuhr 96 km/h. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in der Fahreignungsdatei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell